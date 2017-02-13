В Германию прибывает военная техника для восточного фланга НАТО

 (12)
Deutsche Welle
понедельник, 13 февраля 2017 г. 17:33
Военная техника американской авиационной бригады, направляющейся на базы НАТО в Восточной Европе, прибыла вчера, 12 февраля, в порт Бремерхафена. Всего военным США предстояло выгрузить 94 вертолета.
© AP / Scanpix

Представители армии США в воскресенье, 12 февраля, начали разгрузку десятков вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk в порту Бремерхафена для дальнейшей отправки воздушного флота на американскую военную базу Иллесхайм в Баварии.

Так, по данным агентства dpa, в Германию прибыли в общей сложности 94 вертолета и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Часть техники будет 14 февраля переправлена на авиабазы НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

Известно, в частности, что на литовскую и румынскую базы альянса отправят по 5 вертолетов и по 50 солдат американской армии, пишет немецкий региональный информационный портал Nord24. Бундесвер выступает в качестве партнера по логистике.

6 января в Бремерхафен прибыла первая партия американской военной техники.

Озабоченность российской угрозой

Североатлантический альянс на саммите в июле 2016 года принял решение о переброске сил НАТО в Восточную Европу. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, США - в Польше, Британия - в Эстонии, а Канада - в Латвии.

Расширение военного контингента в этом регионе стало ответом на обеспокоенность европейскими союзниками США по НАТО агрессивным курсом России после аннексии украинского полуострова Крым.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Функционера правой партии ФРГ исключат за слова о Холокосте (3)

Функционера правой партии ФРГ исключат за слова о Холокосте
Руководство антииммигрантской немецкой партии "Альтернатива для Германии" решило начать процесс исключения из нее Бьорна Хёке, возглавляющего региональное отделение партии в федеральной земле Тюрингия.

В Германию прибывает военная техника для восточного фланга НАТО (12)

В Германию прибывает военная техника для восточного фланга НАТО
Военная техника американской авиационной бригады, направляющейся на базы НАТО в Восточной Европе, прибыла вчера, 12 февраля, в порт Бремерхафена. Всего военным США предстояло выгрузить 94 вертолета.

Украина подала иск против России в ВТО (32)

Ukrainian flag
Украина подала иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В Докладе к Мюнхенской конференции представили обзор проблем

Joe Bidenas
В 90-страничном документе представлен краткий обзор проблем современной мировой политики. Авторы перечисляют вызовы, которые могут положить конец мировому порядку, сложившемуся после Второй мировой войны.

В Румынии продолжаются многотысячные акции протеста (3)

Protestas Rumunijos sostinėje Bukarešte
В восьми городах Румынии 12 февраля продолжились акции протеста, которые начались почти две недели назад из-за ослабления антикоррупционных законов. Участники настаивают на отставке премьер-министра и президента страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100