В Германию прибывает военная техника для восточного фланга НАТО

Представители армии США в воскресенье, 12 февраля, начали разгрузку десятков вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk в порту Бремерхафена для дальнейшей отправки воздушного флота на американскую военную базу Иллесхайм в Баварии.

Так, по данным агентства dpa, в Германию прибыли в общей сложности 94 вертолета и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Часть техники будет 14 февраля переправлена на авиабазы НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

Известно, в частности, что на литовскую и румынскую базы альянса отправят по 5 вертолетов и по 50 солдат американской армии, пишет немецкий региональный информационный портал Nord24. Бундесвер выступает в качестве партнера по логистике.

6 января в Бремерхафен прибыла первая партия американской военной техники.

Озабоченность российской угрозой

Североатлантический альянс на саммите в июле 2016 года принял решение о переброске сил НАТО в Восточную Европу. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, США - в Польше, Британия - в Эстонии, а Канада - в Латвии.

Расширение военного контингента в этом регионе стало ответом на обеспокоенность европейскими союзниками США по НАТО агрессивным курсом России после аннексии украинского полуострова Крым.