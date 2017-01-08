В Германии зарегистрированы за год 320 000 претендентов на статус беженца

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Deutsche Welle
воскресенье, 8 января 2017 г. 11:40
Число заявок на соискание убежища в Германии в 2016 году значительно сократилось в связи с закрытием "балканского маршрута" и достижением Евросоюзом соглашения с Турцией по беженцам, отмечает Welt am Sonntag.
© AP/Scanpix

В Германии в 2016 году зарегистрированы 321 тысяча 370 заявлений на соискание убежища. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит немецкая газета Welt am Sonntag в воскресенье, 8 января.

При этом число подобных прошений сократилось с 91671 в январе до менее чем 20 тысяч к концу прошлого года после закрытия "балканского маршрута" и достижения Брюсселем соглашения с Турцией по беженцам, отмечает издание. В декабре эта цифра, к примеру, составляла 16441.

Вместе с тем, как отмечает издание со ссылкой на Европейскую погранслужбу Frontex, число нелегальных мигрантов из стран Северной Африки в минувшем году существенно выросло. Как констатируют специалисты проекта "Тритон", основной задачей которого является охрана границ ЕС и проведение спасательных операций в Средиземноморье, беженцы прибывают не только из Ливии. Их "поставщиками" являются также Египет, Алжир и Тунис.

В системе EASY (расшифровывается как Erstverteilung der Asylbegehrenden — первичное распределение желающих получить убежище — Ред.) прибывающие в Германию беженцы фиксируются без паспортных данных. Поэтому возможна, например, двойная регистрация. Также эксперты объясняют, что некоторые из тех, кто пересек границу, могли уехать затем в другие страны Европы.

Deutsche Welle
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