В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта

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Deutsche Welle
пятница, 23 декабря 2016 г. 12:26
Спецподразделения полиции задержали в немецком Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) двоих подозреваемых в планировании теракта.
© Reuters/Scanpix

Об этом в ночь на пятницу, 23 декабря, сообщили в немецких правоохранительных органах.

Двух братьев, выходцев из Косово, в возрасте 28 лет и 31 года подозревают в подготовке нападения на торговый центр CentrO в Оберхаузене в той же федеральной земле.

"В настоящий момент усиленными темпами ведется расследование относительно того, насколько далеко они продвинулись в подготовке (к возможным терактам) и могли ли к этому быть причастны другие лица", — заявили в полиции.

Вечером накануне, 22 декабря, дополнительные наряды полиции из соседнего Эссена после получения оперативной информации были переброшены к оберхаузенскому торговому центру CentrO и прилегающему к нему рождественскому рынку. Полицейские в форме и гражданской одежде патрулировали территорию этих объектов и близлежащие улицы.

Deutsche Welle
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