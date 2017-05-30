В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта

Немецкая полиция арестовала 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке взрыва в Берлине. По версии следствия, юноша готовил самоподрыв, сообщает агентство Рейтер.

Об аресте объявил министр внутренних дел земли Бранденбург Хайнц Шрётер. Молодого человека задержали в регионе Уккермарк, к северо-востоку от Берлина.

"Сегодняшним утром спецподразделение полиции федеральной земли Бранденбург задержало 17-летнего подростка в округе Укермарк. Поводом послужила информация из региона о том, что данное лицо направило своим родственником прощальное сообщение и объявило о присоединении к джихаду", - цитирует агентство РИА Новости пресс-релиз полиции Бранденбурга.

О том, когда и как именно юноша якобы планировал осуществить нападение, не сообщается. Его имя также не названо.

В Германии за последний год произошло сразу несколько нападений на людей. 18 июля прошлого года 17-летний беженец из Афганистана напал с топором на пассажиров пригородного поезда под Вюрцбургом, в результате четверо человек получили тяжелые ранения.

Вскоре после этого 27-летний сириец подорвал себя в центре баварского Ансбаха во время музыкального фестиваля. Тогда ранения получили 15 человек.

Крупнейший теракт произошел 19 декабря, когда в толпу толпу людей на рождественском базаре в Берлине въехал грузовик. В результате погибли 11 человек, еще 50 получили различные ранения.

Исполнителем оказался 24-летний тунисец. Мужчина украл грузовик у польского водителя, застрелив его. Спустя пять дней исполнитель нападения и сам был убит недалеко от Милана в перестрелке с местной полицией.