В Германии встали поезда: полиция подозервает спланированную атаку

 (1)
Deutsche Welle
понедельник, 19 июня 2017 г. 15:23
Массовые сбои в работе железнодорожного транспорта произошли в понедельник, 19 июня, сразу в нескольких федеральных землях Германии: Нижней Саксонии, Берлине, Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии. Причиной стали возгорания в местах прокладки кабелей, сообщили в оперативном центре саксонской полиции в Лейпциге.
© Sipa/Scanpix

В общей сложности зафиксированы 12 очагов пожара.

Нарушения в работе коснулись подвижного состава, контролируемого железнодорожным концерном Deutsche Bahn (DB). На работе региональных операторов сбои не отразились. В Берлине с опозданиями курсируют также поезда внутригородской железной дороги (S-Bahn).

По оценкам полиции, вероятнее всего, имели место координированные поджоги и акты вандализма. Их виновники устанавливаются. Следователи не исключают, что к случившемуся причастны антиглобалисты - противники проведения саммита G20 в июле в Гамбурге.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Раде раскрыли детали законопроекта о реинтеграции Донбасса

Ukraine's President Petro Poroshenko during military drill
Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает замену проводящейся там операции, которая официально называется антитеррористической и проводится под руководством Службы безопасности Украины (СБУ), на войсковую операцию под руководством оперативного штаба, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

В Германии встали поезда: полиция подозервает спланированную атаку (1)

В Германии встали поезда: полиция подозервает спланированную атаку
Массовые сбои в работе железнодорожного транспорта произошли в понедельник, 19 июня, сразу в нескольких федеральных землях Германии: Нижней Саксонии, Берлине, Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии. Причиной стали возгорания в местах прокладки кабелей, сообщили в оперативном центре саксонской полиции в Лейпциге.

Нападение у мечети на севере Лондона: что мы знаем (3)

Нападение у мечети на севере Лондона: что мы знаем
Один человек погиб и восемь ранены в результате нападения в Лондоне, где фургон врезался в группу мусульман, возвращавшихся с вечерней молитвы после полуночи понедельника.

Гей-парад в Киеве собрал рекордное число участников (25)

Gėjų paradas Kijeve
Шесть человек, которые пытались прорваться через полицейские кордоны, были задержаны в ходе ЛГБТ-шествия "Марш равенства" в Киеве, сообщили в местной полиции.

В Брюсселе начались переговоры о Brexit

Londonas
В Брюсселе в понедельник, 19 июня, начались переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). В них участвуют британский министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис и глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье.
Facebook друзья
Rambler's Top100