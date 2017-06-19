В Германии встали поезда: полиция подозервает спланированную атаку

Массовые сбои в работе железнодорожного транспорта произошли в понедельник, 19 июня, сразу в нескольких федеральных землях Германии: Нижней Саксонии, Берлине, Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии. Причиной стали возгорания в местах прокладки кабелей, сообщили в оперативном центре саксонской полиции в Лейпциге.

В общей сложности зафиксированы 12 очагов пожара.

Нарушения в работе коснулись подвижного состава, контролируемого железнодорожным концерном Deutsche Bahn (DB). На работе региональных операторов сбои не отразились. В Берлине с опозданиями курсируют также поезда внутригородской железной дороги (S-Bahn).

По оценкам полиции, вероятнее всего, имели место координированные поджоги и акты вандализма. Их виновники устанавливаются. Следователи не исключают, что к случившемуся причастны антиглобалисты - противники проведения саммита G20 в июле в Гамбурге.