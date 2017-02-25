В Германии водитель наехал на пешеходов и пытался скрыться

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NEWSru.com
суббота, 25 февраля 2017 г. 19:53
В немецком городе Хайдельберг мужчина наехал на группу пешеходов, после чего пытался скрыться. Его застрелила полиция. По предварительным данным, пострадали три человека, передает Heidelberg24.
Vokietijos Heidelbergo mieste vyras automobiliu įlėkė į pėsčiuosius
© twitter

Хайдельберг расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. ЧП произошло в центре города. Сообщается, что водитель наехал на пешеходов, а позже попытался сбежать. В руке у него видели нож.

Представитель правоохранительных органов ФРГ сообщил, что ранены были три человека.

Полицейские обнаружили виновника ЧП и открыли огонь, ранив его. Он доставлен в больницу, передает ТАСС. Мотивы действий мужчины устанавливаются.

Сотрудник пресс-службы местной полиции Норберт Шацле заявил, что злоумышленник, вероятно, действовал один, а его связь с террористическими группировками маловероятна, сообщает DW. При этом Шацле не смог подтвердить, был ли мужчина психически болен.

В соцсетях появилось видео, на котором предположительно запечатлен финальный этап операции по поимке преступника.

NEWSru.com
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