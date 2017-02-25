В Германии водитель наехал на пешеходов и пытался скрыться

Хайдельберг расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. ЧП произошло в центре города. Сообщается, что водитель наехал на пешеходов, а позже попытался сбежать. В руке у него видели нож.
Представитель правоохранительных органов ФРГ сообщил, что ранены были три человека.
Полицейские обнаружили виновника ЧП и открыли огонь, ранив его. Он доставлен в больницу, передает ТАСС. Мотивы действий мужчины устанавливаются.
Сотрудник пресс-службы местной полиции Норберт Шацле заявил, что злоумышленник, вероятно, действовал один, а его связь с террористическими группировками маловероятна, сообщает DW. При этом Шацле не смог подтвердить, был ли мужчина психически болен.
В соцсетях появилось видео, на котором предположительно запечатлен финальный этап операции по поимке преступника.