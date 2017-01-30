В Германии в частном доме обнаружены тела шести подростков

Владелец садового участка в городе Арнштайн на севере Баварии обнаружил трупы шести подростков в своем летнем домике. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщается на сайте баварской полиции, передает Deutsche Welle.
Среди погибших - сын и дочь владельца участка. По данным полиции, ничто пока не указывает на насильственную смерть.
Молодым людям было по 18-19 лет. Вечером субботы, 28 января, они устроили в небольшом доме на территории садового участка вечеринку.
Так как дети не выходили на связь с отцом до самого утра, владелец участка решил проверить, все ли в порядке.
Он вызвал службу спасения, но медработники только констатировали смерть подростков.
Как отметил представитель полиции, по одной из версий, причиной смерти молодых людей могло стать неправильное обращение с печкой в помещении.