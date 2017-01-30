В Германии в частном доме обнаружены тела шести подростков

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Deutsche Welle
понедельник, 30 января 2017 г. 10:35
Владелец садового участка в городе Арнштайн на севере Баварии обнаружил трупы шести подростков в своем летнем домике. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщается на сайте баварской полиции, передает Deutsche Welle.
Vokietijos policija
© Reuters/Scanpix

Среди погибших - сын и дочь владельца участка. По данным полиции, ничто пока не указывает на насильственную смерть.

Молодым людям было по 18-19 лет. Вечером субботы, 28 января, они устроили в небольшом доме на территории садового участка вечеринку.

Так как дети не выходили на связь с отцом до самого утра, владелец участка решил проверить, все ли в порядке.

Он вызвал службу спасения, но медработники только констатировали смерть подростков.

Как отметил представитель полиции, по одной из версий, причиной смерти молодых людей могло стать неправильное обращение с печкой в помещении.

Deutsche Welle
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В Германии в частном доме обнаружены тела шести подростков (2)

Vokietijos policija
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