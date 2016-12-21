В Германии усилят меры безопасности в новогодние праздники

"Мы не позволим разрушить нашу свободную жизнь", - заявил глава МВД Томас Де Мезьер. Полиция значительно увеличит присутствие в населенных пунктах.

После берлинского теракта в Германии принято решение усилить меры безопасности в новогодние праздники. "На местах будут усилены меры безопасности. Если я говорю, что мы не позволим разрушить нашу свободную жизнь, это относится и к новогодним праздникам", - заявил в среду, 21 декабря, министр внутренних дел Германии Томас Де Мезьер.

По словам Де Мезьера, жителям страны следует проявлять "бдительность друг с другом и вокруг себя", что особенно важно в столь тяжелые времена. В свою очередь, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил в эфире телеканала ZDF, что столичная полиция значительно увеличит свое присутствие в городе.

Ранее, 12 декабря, власти Кельна заявили, что в период новогодних праздников на уличное дежурство выйдут 1500 местных полицейских, а в районе главного вокзала будут дежурить 300 сотрудников федеральной полиции.

Общее число стражей порядка, по сравнению с прошлым годом, будет увеличено в десять раз. В прошлую новогоднюю ночь на привокзальной площади Кельна и в ряде других мест было совершено около 900 правонарушений на сексуальной почве в отношении 1200 женщин.