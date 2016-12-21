В Германии усиливают меры безопасности и ищут тунисца

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер объявил, что в новогоднюю ночь по всей стране будут предприняты повышенные меры безопасности - такое решение принято после нападения в Берлине, где в понедельник грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке, унеся 12 жизней.

В интервью газете Bild де Мезьер заявил, что власти и правоохранительные органы страны делают все возможное, чтобы предотвратить возможные нападения, не нарушая при этом привычного течения жизни.

Новый подозреваемый - тунисец

Тем временем в Германии продолжаются поиски мужчины, сидевшего за рулем врезавшегося в посетителей ярмарки грузовика и скрывшегося с места трагедии. У следствия по делу о нападении в Берлине появился новый подозреваемый.

Как сообщает портал Spiegel Online, полиция ищет выходца из Туниса, который оставил удостоверение личности под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Новый подозреваемый - уроженец тунисского города Фум-Татавин, 1992 года рождения, сообщает портал со ссылкой на источник в полиции.

Удостоверение, которое подозреваемый оставил в грузовике, было подтверждением статуса беженца, сообщил источник Spiegel.

Подозреваемый, задержанный вскоре после нападения, был отпущен во вторник вечером, так как, по словам полицейских, у них не было достаточных улик, чтобы связать его с произошедшим и предъявить обвинение.

Теперь появилась информация, что к инциденту на ярмарке могут быть причастны несколько человек - они находятся в бегах и могут быть вооружены, так что в столице Германии также введены повышенные меры безопасности.

Экстремистская группировка "Исламское государство", признанная террористической и запрещенная в Германии, России и ряде других стран, взяла на себя ответственность за нападение в Берлине, однако не предоставила никаких доказательств.

Водитель в бегах

Отпущенный подозреваемый, идентифицированный немецкими СМИ как гражданин Пакистана Навед Б., отрицает свое участие в нападении.

Полицейские также изначально высказывали сомнения в его причастности к инциденту, а собранные на месте преступления улики никак не доказывают его связь с грузовиком.

Теперь власти официально признали, что ответственный (или ответственные) за нападение - до сих пор на свободе.

"Мы не успокоимся, пока преступник или преступники не будут пойманы", - заявил журналистам де Мезьер.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что в столице также введены повышенные меры безопасности: улицы патрулируют дополнительные наряды полиции, а на подъездах к рождественским ярмаркам установлены заграждения, чтобы предотвратить аналогичные нападения.

"Нужно держать ухо востро и не терять бдительности в сложившейся ситуации. Но находиться в общественных местах совершенно безопасно. Паниковать не стоит", - заявил он.

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за трагедию, назвав нападавшего "солдатом ИГ", откликнувшимся на призыв нападать на жителей стран, входящих в антиджихадистскую коалицию под руководством США.

Однако в сообщении, распространенном ИГ, не предоставлено никаких доказательств, а нападавший не назван по имени. Тем не менее федеральный прокурор Петер Франк заявил, что стиль нападения и выбранная цель указывает на исламский экстремизм.

Томас де Мезьер был более осторожен в оценках, заявив, что расследуется "несколько версий произошедшего".

Во вторник вечером в мемориальной церкви кайзера Вильгельма, расположенной неподалеку от ярмарки, прошла служба в память о жертвах трагедии.