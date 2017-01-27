В Германии сменился министр иностранных дел

Президент Германии Йоахим Гаук назначил новым министром иностранных дел страны главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмара Габриэля, занимавшего до этого пост министра экономики и энергетики.

Его предшественник во главе германского МИДа, Франк-Вальтер Штайнмайер, еще 25 января сообщил журналистам, что покидает свой пост и идет в президенты. В пятницу, 27 января, его отставка была оформлена официально.

Кандидатура Штайнмайера выдвинута на пост президента Германии канцлером страны Ангелой Меркель. Таким образом, ожидается, что опытный дипломат после выборов, назначенных на 12 февраля, сменит Йоахима Гаука.

Франк-Вальтер Штайнмайер впервые возглавил министерство иностранных дел Германии в 2005 году. Он некоторое время возглавлял СДПГ, вошедшую тогда по итогам выборов в правящую коалицию с консервативной партией ХДС под руководством Меркель, и с 2007 по 2009 год был вице-канцлером.

Однако после выборов 2009 года блок ХДС/ХСС решил сформировать коалицию не с СДПГ, а с либеральной Свободной демократической партией (СвДП), показавшей тогда внушительный результат. После этого СДПГ возглавил Габриэль.

Однако на выборах в 2013 году СвДП вообще не сумела пройти в парламент, и блок ХДС/ХСС снова пригласил на роль младшего партнера в правящей коалиции СДПГ, а Штайнмайер вновь стал министром иностранных дел.

Немецкое информагентство ДПА подсчитало, что в ходе своих поездок за рубеж с 2013 года Штайнмайер преодолел на самолете почти миллион километров. Наиболее часто он посещал США и Украину (по девять раз), а в Россию приезжал семь раз.

Меняющий его Габриэль пока остается вице-канцлером Германии и главой СДПГ, однако намерен оставить эти должности. Он решил не вести партию на сентябрьские выборы. Вместо него социал-демократы планируют выдвинуть в канцлеры бывшего главу Европарламента Мартина Шульца.

Габриэль прошлым летом заявлял, что выступает за постепенное снятие с России международных экономических санкций, введенных после аннексии Крыма. Он утверждал, что такого же мнения придерживается и Штайнмайер.

Условием постепенного снятия санкций Зигмар Габриэль называл прогресс в выполнении Минских соглашений. Это заявление Габриэль сделал перед вылетом в Москву, где он встретился с российским президентом Владимиром Путиным - к неудовольствию многих немецких политиков.

"Мы не ждем быстрых или легких результатов. Но именно по этой причине изоляция и конфронтация не сулят никаких перспектив и не являются разумной политикой", - добавил тогда Габриэль.

Одновременно Габриэль известен жесткой позицией в отношении нового президента США Дональда Трампа. В ответ на критику миграционной политики ФРГ со стороны Трампа министр прямо увязал волну беженцев в Европе с действиями США на Ближнем Востоке.