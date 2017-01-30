В Германии скончалась бывшая секретарь Йозефа Геббельса

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bbcrussian.com
понедельник, 30 января 2017 г. 14:35
Бывшая сотрудница нацистской администрации Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет. Помзель была личным секретарем главного идеолога НСДАП и министра пропаганды Йозефа Геббельса. Только в пожилом возрасте она стала охотно делиться воспоминаниями о своей работе.
Jozefas Gėbelsas ir Brunhilde Pomsel, DELFI montažas
© Vida Press

При этом Помзель утверждала, что ничего не знала о концлагерях и Холокосте в целом, когда трудилась на посту, и впоследствии, по ее словам, ее мучило чувство вины.

По словам Помзель, Германия времен Третьего Рейха жила "как будто под заклятием", а массовые убийства по расовому признаку были "строго охраняемым секретом".

Уже отметив столетний юбилей, Помзель стала героиней документального фильма "Немецкая жизнь" авторства Кристиана Кренеса. В киноленте она, среди прочего, роняет фразу о "благородной элегантности" министра пропаганды на работе в бюро. "Но в публичных выступлениях он превращался в пышущего яростью карлика", — добавляет там же Помзель.

В Германии скончалась бывшая секретарь Йозефа Геббельса
© AFP/Scanpix

Кренес поздравил свою героиню по телефону в ее последний день рождения — 11 января 2017 года. Режиссер отметил, что 106-летняя женщина даже в таком преклонном возрасте сохраняла ясность ума.

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В Германии скончалась бывшая секретарь Йозефа Геббельса (3)

Jozefas Gėbelsas ir Brunhilde Pomsel, DELFI montažas
Бывшая сотрудница нацистской администрации Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет. Помзель была личным секретарем главного идеолога НСДАП и министра пропаганды Йозефа Геббельса. Только в пожилом возрасте она стала охотно делиться воспоминаниями о своей работе.
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