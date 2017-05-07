В Германии проверят казармы на наличие нацистской атрибутики

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bbcrussian.com
воскресенье, 7 мая 2017 г. 16:03
Министерство обороны Германии проведет проверки во всех военных казармах страны, после того как в двух частях бундесвера была обнаружена атрибутика нацистской эпохи.
Vokietijos gynybos ministrė Ursula von der Leyen ir žemės ūkio ministras Christianas Schmidtas
© AFP/Scanpix

В минобороны заявили, что распоряжение отдал генеральный инспектор вооруженных сил Германии. В казармах будут искать материалы, связанные с вермахтом.

Этот решение было принято на фоне скандала вокруг случаев проявления крайне правого экстремизма в немецкой армии.

В конце апреля лейтенант бундесвера был арестован по подозрению в подготовке теракта, который он хотел представить как нападение сирийского беженца.

Следователи во Франкфурте заявили, что 28-летний подозреваемый был известен в прошлом своими ксенофобскими взглядами.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отменила запланированную поездку в США и отправилась во французский Илькирш, где проходил службу арестованный.

Выяснилось, что памятные вещи времен вермахта открыто показывались там в общей комнате, несмотря на запрет нацистской символики.

В другой казарме - Фюрстенберг в городе Донауэшингене на юго-западе Германии - скандал разразился в субботу, после того как там были обнаружены каски нацистской эпохи, выставленные на обозрение.

Издание Spiegel пишет, что на стенах в казарме были фотографии солдат вермахта, а также пистолеты, каски и военные награды нацистов.

Представитель министерства обороны сообщил агентству Рейтер, что среди предметов, найденных в Донауэшингене, не было тех, за которые наказывают по немецким законам: например, содержащих свастику.

Однако в среду министр обороны заявила, что не потерпит преклонения перед вермахтом в современной армии.

По словам фон дер Ляйен, последние события вышли за рамки единичных случаев. Она добавила, что "неправильно понимаемый старшими офицерами дух войскового единства" заставлял их смотреть на сложившуюся ситуацию сквозь пальцы.

Министр позже извинилась за тон ее критики, после того как политические оппоненты обвинили ее в очернении всей немецкой армии.

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