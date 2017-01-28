В Германии просят убежища около 40 турецких офицеров НАТО

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Deutsche Welle
суббота, 28 января 2017 г. 16:25
Заявление на статус беженца в ФРГ подали 40 военнослужащих Турции. Анкара подозревает их в причастности к попытке путча.
© AP/Scanpix nuotr.

В Германии попросили политическое убежище около 40 военнослужащих НАТО из Турции, большинство из них имеют высокие воинские звания. Об этом в субботу, 28 января, сообщил еженедельник Der Spiegel. "Вне всяких сомнений, мы не можем отправить этих солдат обратно в Турцию. Они тут же окажутся в тюрьме", - заявил изданию внутриполитический эксперт фракции Христианско-социального союза в бундестаге Штефан Майер.

В министерстве внутренних дел ФРГ и Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев подчеркивают, что прошения турецких военнослужащих рассматриваются в общем порядке, пишет Der Spiegel. На 2 февраля намечен визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Анкару, напоминает еженедельник.

Военные отрицают причастность к путчу

В декабре 2016 года несколько турецких офицеров, дислоцированных на военных базах НАТО, рассказали DW о том, что получили приказ вернуться на родину, но намерены просить у властей ФРГ и Бельгии политическое убежище. По их словам, Турция отправила в свои диппредставительства за рубежом 20 списков военнослужащих, подозреваемых в попытке путча. Анкара потребовала, чтобы военные сдали удостоверения НАТО и дипломатические паспорта, и в течение трех дней вернулись на родину. Свою причастность к попытке госпереворота турецкие военнослужащие НАТО отрицают.

26 января высший суд Греции отказался выдать Анкаре восемь турецких военных, бежавших из Турции после июльского путча. В ответ Турция пригрозила расторгнуть соглашение с ЕС по беженцам. Договор между Брюсселем и Анкарой подразумевает, что все беженцы, нелегально прибывшие морским путем к берегам Греции, должны быть отправлены обратно в Турцию. В ответ ЕС обязался принимать в обмен на каждого нелегального мигранта по одному легальному сирийскому беженцу с турецкой территории. Кроме того, Брюссель согласился предоставить Анкаре 6 млрд евро на нужды беженцев.

Deutsche Welle
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