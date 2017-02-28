В Германии предъявили обвинение по "делу девочки Лизы"

Сексуальное насилие в отношении 13-летней Лизы из Берлина было совершенно за несколько месяцев до ее исчезновения в январе. 23-летнему берлинцу предъявлено обвинение.

Берлинская прокуратура предъявила обвинение 23-летнему мужчине, вступившему в сексуальную связь с 13-летней жительницей Берлина Лизой, оказавшейся в центре международного скандала в январе-феврале 2016 года. Тогда российские СМИ распространили информацию об изнасиловании девочки, происходящей из семьи русских немцев, беженцами, что впоследствии не подтвердилось.

Об обвинении сообщили DW в пресс-службе берлинского Земельного суда по уголовным делам. По словам пресс-секретаря суда Лизы Яни, обвинение было предъявлено по статье "сексуальное насилие в отношении детей в особо тяжкой форме" (§176a).

Несмотря на то, что прокуратура считает, что секс произошел по обоюдному согласию, Лиза на тот момент не достигла "возраста сексуального согласия" . В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием в отношении детей и преследуются законом.

Насилие произошло в октябре

Помимо обвинения в сексуальном насилии, мужчина обвиняется в изготовлении порнографии, поскольку он снимал секс с девочкой на видео.

Сексуальные действия происходили в октябре и ноябре 2015 года, подчеркнула Лиза Яни, и таким образом не связаны с эпизодом пропажи ребенка в январе 2016 года.

Международный скандал

В январе 2016 года главы внешнеполитических ведомств ФРГ и РФ обменялись заявлениями по поводу так называемого "дела девочки Лизы". Сначала Сергей Лавров упрекнул немецкие власти в попытке "политкорректно залакировать действительность".

Затем Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что российский министр вмешивается во "внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее". Ситуацию удалось загладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.