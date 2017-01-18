В Германии предложили проверять мобильники мигрантов

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bbcrussian.com
среда, 18 января 2017 г. 16:15
Член бундестага от Христианско-демократического союза Вольфганг Босбах призвал власти Германии ввести обязательную проверку мобильных телефонов у всех мигрантов, прибывающих в страну без документов.
© Reuters/Scanpix

По словам парламентария, это необходимо для того, чтобы попытаться установить личности иностранцев.

На данный момент миграционные власти Германии не имеют права проверять мобильные устройства мигрантов без их согласия.

По предварительным оценкам, примерно две трети мигрантов, прибывающих в страну, не имеют при себе никаких документов.

Миграционные власти отмечают, что многие беженцы прибывают из воюющих стран, где выдача документов затруднена, поэтому отсутствие бумаг не должно рассматриваться как признак преступного умысла.

На прошлой неделе министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, что число соискателей статуса беженца в Германии снизилось в 2016 году практически втрое по сравнению с 2015 годом.

Де Мезьер объяснил снижение притока беженцев сделкой между ЕС и Турцией, а также перекрытием популярного у беженцев маршрута в Германию через Балканы.

По информации немецкой прессы, около 55 тысяч мигрантов добровольно покинули Германию и вернулись на родину в 2016 году.

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