В Германии полиция начала антитеррористическую операцию

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Deutsche Welle
среда, 1 февраля 2017 г. 12:10
В федеральной земле Гессен в среду, 1 февраля, началась масштабная антитеррористическая операция.
© AFP/Scanpix

Вооруженные спецподразделения земельной полиции и прокуратура проводят обыски в 54 различных объектах в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах и Висбаден. Обыски проходят в мечетях, офисах фирм и частных квартирах.

В поле зрения правоохранительных органов - особо опасная вооруженная террористическая ячейка, в состав которой входят более 15 человек в возрасте от 16 до 46 лет, в том числе 36-летний гражданин Туниса, ордер на арест которого уже выдан прокуратурой.

По словам министра внутренних дел Гессена Петера Бойта, проведение спецоперации, в которой участвуют более 1000 сотрудников полиции, - в том числе сигнал исламистам о том, что их действия жестко отслеживаются правоохранительными органами.

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне в 10 часов утра проведет пресс-конференцию.

Накануне в Берлине были задержаны трое мужчин, подозреваемых в причастности к терроризму. По некоторым данным, они связаны с террористами из группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Deutsche Welle
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