В Германии определили дату выборов в бундестаг

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Deutsche Welle
среда, 18 января 2017 г. 16:30
Правительство Германии предлагает провести выборы в бундестаг 24 сентября. Формально эту дату должен утвердить еще федеральный президент.
Balsavimas
© AFP/Scanpix

Правительство Германии предлагает назначить дату выборов в бундестаг на 24 сентября. На своем заседании в среду, 18 января, кабинет одобрил соответствующее предложение министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера. Формально окончательное решение должен принять федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

Предложение о проведении выборов в последнее воскресенье сентября поддерживают почти все федеральные земли. Сомнения остаются только у Берлина, так как на этот день в городе запланирован традиционный марафон.

Первоначально в качестве даты выборов обсуждалось 17 сентября, однако в это время только заканчивается отпускной сезон и многие избиратели могут находиться в разъездах.

Согласно статье 39 Конституции ФРГ, новые выборы в парламент страны проводятся между 46-м и 48-м месяцами после начала срока полномочий бундестага в выходной или праздничный день. Предложения по конкретной дате проведения готовит глава МВД после консультаций с властями федеральных земель.

Deutsche Welle
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Правительство Германии предлагает провести выборы в бундестаг 24 сентября. Формально эту дату должен утвердить еще федеральный президент.
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