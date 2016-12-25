В Германии - крупнейшая после Второй мировой войны эвакуация

Более 54 тысяч жителей города Аугсбург на юге Германии должны покинуть свои дома в воскресенье, так как в центре города обнаружена огромная британская авиабомба времен Второй мировой войны.

Это крупнейшая эвакуация населения в Германии после окончания войны.

Насколько известно, бомба весом в 1,8 тонны была сброшена на город во время бомбежки в 1944 года, в результате которой город был почти полностью разрушен.

Центр города оцеплен с утра воскресенья. Местные жители должны его покинуть к 10 утра по местному времени.

Полиция заявляет, что никому не известно, сколько времени потребуется, чтобы обезвредить бомбу.

Власти уверены, что большинство эвакуированных смогут найти приют у родственников и знакомых.

На всякий случай, в окрестных школах и спортзалах открыты центры для приема эвакуированных и их домашних животных.

Власти города также объявили, что общественный транспорт в этот рождественский день будет бесплатным.

В Германии, подвергавшейся массированным бомбардировкам союзников, ежегодно находят неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой. Обычно они благополучно нейтрализуются, однако в 2010 году трое взрывотехников погибли при попытке обезвредить старую бомбу.

В декабре 2011 года в городе Кобленц на западе Германии состоялась самая масштабная операция по обезвреживанию бомбы с момента окончания войны, когда были разряжены два найденных на дне Рейна снаряда.