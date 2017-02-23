В Германии количество исламистов выросло до 1,6 тысяч

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Inopressa
четверг, 23 февраля 2017 г. 15:51
Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (BfV) заявило о росте в стране количества потенциальных исламистов-террористов, сообщает корреспондент Frankfurter Allgemeine.
© AP/Scanpix

"В настоящее время мы насчитываем 1,6 тыс. человек, которые потенциально способны совершить теракт исламистской направленности", - заявил в среду глава ведомства Ханс-Георг Маасен на Европейском полицейском конгрессе в Берлине. Еще в конце 2016 года, по его словам, таких людей было не более 1,2 тыс.

Маасен подчеркнул, что в Германии существует постоянная террористическая угроза. "Мы должны признать, что живем не в нормальном состоянии, - заявил он. - В настоящее время под угрозой не только США - в первую очередь под угрозой Западная Европа, включая Германию".

Особая угроза, конкретизировал глава BfV, "исходит от отрядов террористов, которые приехали в Германию для совершения терактов. Подобные лица могут приехать из Сирии и иметь боевой опыт, а также познания в изготовлении взрывных устройств". "Отряды террористов в стрессовой ситуации способны более профессионально обращаться с автоматами Калашникова, чем берлинские полицейские - со своим оружием", - подчеркнул Маасен.

Но из 15 террористических атак в Европе в последние два года только три были проведены такими отрядами - остальные, в том числе пять терактов в Германии в прошлом году, осуществили отдельные преступники или небольшие группы из отдельных преступников, сказал Маасен.

Inopressa
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