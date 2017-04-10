В Германии и США удар по Сирии считают сигналом Китаю

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Deutsche Welle
понедельник, 10 апреля 2017 г. 12:00
По мнению главы Минобороны ФРГ, неслучайно Трамп отдал приказ об ударе по авиабазе в Сирии вскоре после встречи с Цзиньпином. Фон дер Ляйен, как и глава Госдепа США, усматривает в этом сигнал Пекину.
Ursula von der Leyen
© AFP / Scanpix

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен видит в американском ударе по сирийской авиабазе четкий сигнал Китаю. Президент Дональд Трамп неслучайно отдал приказ нанести удар вечером того дня, когда в США находился с визитом председатель КНР Си Цзиньпин, заявила она вечером в воскресенье, 9 апреля, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD, отметив, что соседней с Китаем Северной Кореей правит еще более опасный диктатор, чем Башар Асад, обладающий к тому же ядерным оружием.

Таким способом, по словам фон дер Ляйен, Трамп напомнил своему гостю о его ответственности, поскольку Китай остается единственной страной, которая "может обуздать этого диктатора политическими средствами".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также назвал ракетный удар по базе Шайрат предупреждением другим странам, таким как КНДР. Американский ответ возможен, если от других стран исходит опасность, указал он в тот же день, выступая в эфире американского телеканала ABC. "Что касается Северной Кореи, нам совершенно ясно, что наша цель - безъядерный Корейский полуостров", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

Вашингтон добивается, чтобы Пекин использовал свое влияние на коммунистический Пхеньян для сдерживания лидера КНДР Ким Чен Ына. В интервью телеканалу CBS Тиллерсон заявил, что Си Цзиньпин понимает и согласен с тем, что ситуация вокруг Северной Кореи обострилась.

Deutsche Welle
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