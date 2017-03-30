В Германии беженцу предъявлено обвинение в убийстве студентки

Через пять с половиной месяцев после убийства во Фрайбурге 19-летней студентки, прокуратура предъявила официальное обвинение предполагаемому преступнику - беженцу Хусейну К. Процесс будет вести суд по делам несовершеннолетних, сообщила прокуратура в четверг, 30 марта. Это объясняется тем, что возраст обвиняемого точно установить не удалось.

Сам Хусейн К. утверждает, что ему 17 лет, хотя две экспертизы, проведенные по заказу прокуратуры, свидетельствуют о том, что на момент совершения преступления ему было как минимум 22 года. Поскольку окончательная ясность в данном вопросе не достигнута, обвинение предъявлено по законодательству для несовершеннолетних, однако суд в ходе процесса может решить, что дело следует все же рассматривать по законодательству для взрослых.

По законодательству для взрослых Хусейну К. угрожало бы пожизненное тюремное заключение, по законодательству для несовершеннолетних - максимум 10 лет лишения свободы. Лишь в особо тяжких случаях несовершеннолетних разрешается приговаривать к 15 годам тюрьмы.

Резонансное убийство

19-летняя студентка из Фрайбурга подверглась нападению, когда одна ехала на велосипеде домой, возвращаясь с вечеринки. По данным следствия, преступник душил ее, изнасиловал, а затем бросил бесчувственное тело в реку, где девушка и утонула. Ее труп был обнаружен на следующее утро. Благодаря уликам на месте преступления и анализу записей с камер видеонаблюдения в трамвае полиции удалось выйти на след убийцы - предполагаемого беженца из Афганистана. Он был задержан через семь недель после преступления.

Убийство студентки во Фрайбурге вызвало в Германии бурные дебаты в правильности политики ФРГ в отношении беженцев. Хусейн К. проживал в приемной семье во Фрайбурге как несовершеннолетний беженец. По данным германских властей, он прибыл на территорию ФРГ без документов в ноябре 2015 года.

Из-за насильственного преступления против женщины Хусейн К. уже был приговорен в Греции к 10 годам лишения свободы, однако вышел на свободу условно-досрочно уже в октябре 2015 года. Вскоре после этого он скрылся и объявился в Германии как беженец из Афганистана. Тот факт, что он действительно из Афганистана, пока также подтвердить не удалось. Власти ФРГ ничего не знали о его криминальном прошлом, поскольку Греция не объявила Хусейна К. в международный розыск.

Дата начала судебного процесса во Фрайбурге пока не назначена.