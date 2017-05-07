В Ганновере из-за бомб времен войны эвакуированы 50 тысяч человек

Deutsche Welle
воскресенье, 7 мая 2017 г. 16:09
В Ганновере проходит одна из крупнейших эвакуаций со времен Второй мировой войны. Это связано с обнаружением на стройплощадке в этом городе сразу нескольких неразорвавшихся авиабомб времен войны.
© AP/Scanpix

В Ганновере в воскресенье, 7 мая, прошла одна из крупнейших эвакуаций со времен Второй мировой войны. Около 50 тысяч человек, проживающих в районах Фаренвальд, Лист и Нордштадт, были вынуждены покинуть свои дома в связи с обнаружением до пяти неразорвавшихся авиабомб времен войны.

Спасательные автомобили с утра совершили объезд жилых кварталов с целью вывезти людей из опасных районов. В рамках эвакуация задействован и вертолет с тепловизионной камерой, чтобы удостовериться, что на территории предстоящих саперных работ никого не осталось.

Полиция установила уличные заграждения. Проезжающие автобусы и поезда разрешают лишь посадку пассажиров. С утра практически остановлено движение железнодорожного транспорта на главном вокзале Ганновера.

Сколько бомб?

Авиабомбы времен Второй мировой войны были обнаружены в ходе проверки строительного участка в районе Фаренвальд. Сначала предполагалось, что здесь находится 13 неразорвавшихся бомб, однако впоследствии выяснилось, что бомб пять.

Жители Фаренвальда и окрестных районов были предупреждены о предстоящей эвакуации еще в середине апреля. Саперные работы начнутся после полудня и продлятся предположительно до вечера.

Deutsche Welle
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