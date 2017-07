В Гамбурге погромы перед саммитом G20: горели автомобили, побиты витрины

В сообщениях активистов в соцсетях, собранных под хэштегом #NoG20 говорится, что столкновениям предшествовали попытки провести марш протеста, натолкнувшийся на противодействие полиции.

Обозреватель CBS Марк Кноллер указывает, что многие протестующие оделись в черные худи, стараясь закрыть лица, а протесты с самого начала не выглядели такими уж мирными.

Police in #Hamburg report incidents in various parts of the city -including this photo- but do not mention number of detentions #G20HH17 pic.twitter.com/XYEn6sJBRj

