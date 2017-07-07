В Гамбурге погромы перед саммитом G20: горели автомобили, побиты витрины

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NEWSru.com
пятница, 7 июля 2017 г. 07:48
Принимающий саммит G20 немецкий Гамбург в ночь на пятницу превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Полиция отвечала водометами и дубинками. Известно, что пострадали более 70 силовиков. О числе задержанных и пострадавших при столкновениях дебоширов данных на момент написания заметки нет.
© AFP / Scanpix

В сообщениях активистов в соцсетях, собранных под хэштегом #NoG20 говорится, что столкновениям предшествовали попытки провести марш протеста, натолкнувшийся на противодействие полиции.

Обозреватель CBS Марк Кноллер указывает, что многие протестующие оделись в черные худи, стараясь закрыть лица, а протесты с самого начала не выглядели такими уж мирными.

В сообщениях активистов в соцсетях, собранных под хэштегом #NoG20 говорится, что столкновениям предшествовали попытки провести марш протеста, натолкнувшийся на противодействие полиции.

Обозреватель CBS Марк Кноллер указывает, что многие протестующие оделись в черные худи, стараясь закрыть лица, а протесты с самого начала не выглядели такими уж мирными.

общает, что почти сразу после начала акции протеста "Welcome to Hell" ("Добро пожаловать в ад"), приуроченной к началу саммита стран "большой двадцатки", вспыхнули беспорядки. Полиция остановила шествие, чтобы изолировать около 1000 радикалов в масках, находившихся в толпе демонстрантов. Это резко обострило ситуацию. Радикально настроенные демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ.

На некоторых улицах на проезжей части были разбросаны дорожные шипы. Полиция предполагает, что тем самым радикально настроенные протестующие хотели вывести из строя автомобили правоохранителей.

Около 1:20 DW сообщает, что отдельные группы хулиганов продолжают нарушать общественный порядок на улицах города, но в целом полиция отмечает постепенную нормализацию обстановки.

По данным к этому часу, в ходе столкновений с протестующими накануне саммита "большой двадцатки" в Гамбурге пострадали 74 полицейских. трое из них были доставлены в больницы. Известно, что один полицейский получил повреждение глаза в результате взорвавшейся поблизости петарды.

NEWSru.com
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