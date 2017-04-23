В ФРГ стало больше мигрантов, подозреваемых в преступлениях

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Deutsche Welle
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 10:31
По данным полицейской статистики, в 2016 году количество мигрантов, которые могли совершить криминальные деяния, увеличилось на 52,7 процента по сравнению с предыдущим годом.
© AP/Scanpix

Количество мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений в ФРГ, выросло в 2016 году на 52,7 процента по сравнению с 2015 годом и достигло 174 438 человек. Об этом свидетельствуют новейшие данные полицейской криминальной статистики (PKS), подготовленные Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA), сообщает в воскресенье, 23 апреля, издание Die Welt.

В целом в 2016 году полицейская статистика учла 616 230 подозреваемых в совершении преступлений иностранцев. Количество мигрантов, недавно прибывших в страну, составляет более четверти от общего числа подозреваемых.

Мигранты, в том числе получившие убежище, - это не более чем 2% от общего населения Германии. Однако по сравнению с общим количеством всех подозреваемых в совершении криминальных деяний (не только иностранцев), их количество достигает 8,6%. Больше всего мигрантов подозревается в карманных и квартирных кражах, нанесении телесных повреждений, в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Кого учитывает полицейская статистика

Статистика учитывает как мигрантов имеющих статус соискателя убежища, контингентного беженца или беженца от гражданской войны, получивших временную отсрочку высылки (Duldung) или зарегистрированных нелегалов. Она не учитывает уже получивших убежище в ФРГ на основании ее Основного закона или Женевских конвенций. Однако в будущем - для доклада PKS-2017 - и эта большая группа может быть включена в полицейскую статистику, уточняет Die Welt со ссылкой на BKA.

Отчет PKS-2016 должен быть представлен министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером (Thomas de Maizière) 24 апреля. Ранее, в конце 2016 года, сообщалось, что преступность среди беженцев в ФРГ резко упала.

Deutsche Welle
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