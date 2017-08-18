В финском городе Турку обезврежен нападавший с ножом

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bbcrussian.com
пятница, 18 августа 2017 г. 17:25
Полицейские в финском городе Турку (он же Або) открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек, после чего задержали его. Сообщается, что нападавший ранен в ногу.
Išpuolio Suomijoje akimirka
© Reuters / Scanpix

"Полиция стреляла в одного человека, в нижнюю половину тела. Он задержан", - говорится в "Твиттере" финской полиции.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на торговой площади Пуутори с центре города.

Газета Ilta Sanomat пишет со ссылкой на очевидцев, что в Турку мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, "пытаясь ударить ножом всех встречных".

Išpuolio Suomijoje akimirka
Išpuolio Suomijoje akimirka
© Reuters / Scanpix

Издание сообщает со ссылкой на очевидцев, что мужчина напал на женщину с детской коляской.

Финская вещательная компания YLE сообщает, что в центре Турку идет полицейская операция. YLE пишет со ссылкой на очевидцев, что в центре на площади лежит человек без признаков жизни, еще два человека ранены.

Перед этим были слышны "выстрел или выстрелы", пишет YLE. Полиция просит горожан избегать центра Турку.

Сообщается, что финская полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки, а также на железнодорожных станциях страны.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил в своем "Твиттере", что власти пристально следят за ситуацией в Турку, до конца дня ожидается срочное заседание правительства.

Накануне по меньшей мере 14 человек погибли и около 130 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

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