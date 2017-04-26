В Финляндии юбилейная монета с изображением расстрела вызвала скандал

Министр финансов Финляндии Петтери Орпо назвал изображение на монете "безвкусным". "Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости. Я очень надеюсь, что монета будет изъята из обращения", — заявил Орпо в парламенте.

Министерство финансов запустило процесс по отмене указа, который касался юбилейных монет 2017, 2018 и 2019 годов. "Я не обратил должного внимания на визуальную составляющую указа, доверился предложению художественной комиссии, которая отвечает за внешний вид юбилейных монет. Приношу извинения за случившееся. Этот указ будет отменен и весь вопрос целиком подвергнется повторному изучению", — заверил министр.

Yle отмечает, что создателем скандальных монет является дизайнер Илкка Суппанен. Он признался, что будет разочарован, если созданная им монета не будет отчеканена. Мужчина пояснил, что с помощью изображения расстрела хотел показать жестокость гражданской войны.

"Идею для серии можно сформулировать как две стороны медали. В каждой эпохе есть свои достижения и свои вызовы. Мне кажется, вызовом молодой Финляндии была как раз гражданская война", — заявил он СМИ. Всего монетный двор заказал дизайнеру серию из пяти монет.

Гражданской войной в Финляндии называют события января-мая 1918 года, которые последовали за принятием страной независимости. Противостояние шло, по аналогии с Российским государством, между "красными" и "белыми", в котором победа оказалась на стороне "белых" консерваторов.