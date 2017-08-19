В Финляндии в связи с нападением в Турку допрашивают четверых задержанных

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NEWSru.com
суббота, 19 августа 2017 г. 11:45
Финская полиция задержала четырех человек в связи с расследованием дела о нападении неизвестного с ножом в Турку. Число пострадавших в результате инцидента достигло десяти.
© AFP / Scanpix

"Допросы задержанных начались, - цитирует ТАСС комиссара криминальной полиции Маркуса Лайне. - Выясняется их участие в событиях, то есть причастность в преступлению. Более я сказать не могу по следственно-техническим причинам".

Полиция подтвердила, что от ножевых ранений умерли два человека, еще восемь человек находятся в университетском госпитале Турку, сообщил телеканал Yle. Состояние трех пострадавших остается тяжелым, они в реанимации.

В пятницу мужчина с ножом напал на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших. Сам подозреваемый был ранен выстрелом в ногу, его задержали. Его допрос пока не проводился. По словам Лайне, это будет сделано, как только позволит его состояние.

Все жертвы были случайными прохожими и не имели связи с предполагаемым убийцей.

Лайне уточнил, что на настоящий момент полиция "достаточно уверена" в личности нападавшего. Ранее было объявлено, что преступление совершил иностранец.

NEWSru.com
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