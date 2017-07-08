В Финляндии стало в два раза меньше центров для беженцев

Еще в марте 2015 года в Финляндии было всего 17 центров по приему беженцев, в которых проживали несколько тысяч человек. В конце 2015 года волна миграции захлестнула Финляндию, и в стране оказалось более 25 000 просителей убежища. Количество центров по приему тогда выросло в десять раз и составило 107.

Сейчас в Финляндии действует 51 центр по приему, и они расположены в 44 населенных пунктах.

На конец июня в этих центрах проживало порядка 11000 просителей убежища, еще 4000 жили в частном секторе.

Как сообщает Миграционная служба, заявления практически всех прибывших в страну в 2015 году просителей убежища уже обработаны, большинство из них получило отказ в предоставлении статуса беженца. Таким образом, население пунктов приема — это люди, получившие отказ в предоставлении убежища и подавшие обжалование в высшие инстанции.

Суды высшей инстанции делают все возможное, чтобы разгрузить очереди как можно быстрее. Большая часть отрицательных решений, вынесенных Миграционной службой, останется в силе, несмотря на жалобы в верховный суд. В таком случае мигрант, получивший отрицательное решение, должен покинуть центр приема.

На данный момент население центров по приему уменьшается приблизительно на 100 в неделю. Если скорость принятия решений не снизится, то в сентябре в финских пунктах по приему беженцев будет проживать без малого 15 000 человек.