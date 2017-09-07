- Сейчас среди обратившихся (в христианство) встречаются также афганцы и иракцы, которых ранее не было. Смена религии происходит после получения отказа в убежище, то есть в апелляционный период, — говорит Форсселл.
Административный суд возвращает заявление на рассмотрение в Иммиграционную службу в том случае, если для получения убежища появились новые основания. По словам Форсселл, в 70 % заявлений новой причиной является обращение в христианство. Речь идет о 600-700 просителях убежища в течение этого года.
В основном, просителей убежища интересуют пятидесятничество и христианские движения пробуждения. Традиционные конфессии, такие как Евангелическо-лютеранская церковь, пользуются меньшей популярностью.
Церковь активно участвует в жизни просителей убежища
Форсселл говорит, что церковь активно помогает просителям убежища, и это может быть одной из причин возникновения интереса к христианству. Однако, есть и корыстное объяснение, так как, к примеру, депортация обратившегося в христианство человека в мусульманскую страну может быть небезопасной.
Настоятель церковного прихода Святого Михаила в Турку Йоуни Лехикойнен говорит, что с точки зрения церкви, просители убежища не обращаются в христианство только для получения статуса беженца. По его словам, многие интересовались церковной службой и христианством сразу по приезду в Финляндию и еще до получения отказа.
Лехикойнен, однако, признает, что ему встречались люди, в чьих религиозных убеждениях можно было бы усомниться. Также, по словам настоятеля, встречаются и адвокаты, которые используют религию в своих целях.
- Они просят подписать заявление для людей, которые один раз были в церкви. Мы говорим, что это ни в коем случае не в интересах просителя убежища.
В Финляндии просители убежища после получения отказа часто обращаются в христианство
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