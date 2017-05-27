В Финляндии просителей убежища используют в качестве бесплатной рабочей силы

В Финляндии выявились случаи использования просителей убежища в качестве бесплатной рабочей силы. Например, в одном из ресторанов города Лахти просители убежища из местного центра по приему беженцев несколько месяцев работали, не получая зарплаты за свой труд. При этом других работников в этом ресторане не было.

По словам инспектора Кати-Пиа Йену из регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, речь идет о беспрецедентном случае.

"То, что деятельность ресторана полностью основывается на бесплатной рабочей силе, — шокирует", — говорит Йену.

В данном конкретном случае речь шла не о трудовой практике, организованной бюро занятости, а о неофициальной краткосрочной практике, инициатором которой выступал местный центр по приему беженцев.

О подобных случаях известно и в других городах Южной Финляндии.

Йену опасается, что речь идет о вершине айсберга: "Подобные случаи обнаружены в нескольких ресторанах, а также в одной парикмахерской и, по крайней мере, в одном магазине. Надо помнить, что это лишь те случаи, о которых мы знаем".

Идею о неофициальной краткосрочной трудовой практике для беженцев предложили в Финском Красном Кресте, который отвечает за деятельность многих центров приема беженцев. Цель практики — помочь беженцам интегрироваться в финское общество, дать им возможность занять свое время чем-то полезным.

По мнению Кати-Пиа Йену, трудовую практику для беженцев необходимо оформить на постоянной основе, чтобы исключить возможность эксплуатации просителей убежища.