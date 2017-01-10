В Европе жертвами морозов стали минимум 40 человек

Deutsche Welle
вторник, 10 января 2017 г. 08:00
Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек. Большая часть погибших — жители Польши. В одну лишь ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря, в стране замерзли 10 человек, сообщил 9 января польский кризисный центр RCB. Таким образом, общее количество замерших в Польше составило 30 человек.
© DELFI / Karolina Pansevič

В Чехии число погибших возросло с трех до шести. Два человека умерли в Беларуси, еще двое — в Италии, где 82-летний пенсионер замерз у себя в квартире без отопления, а еще один 78-летний старик, выйдя на улицу, потерял сознание от холода, упал и скончался от полученных при падении травм.

Но в основном жертвами морозов в Европе становятся бездомные.
Аномально низкие температуры привели к транспортному коллапсу во многих европейских городах.

В аэропортах Стамбула из 1500 ежедневных рейсов не были отменены 300. Прекращено движение транспорта между европейской и азиатской частями города. В Сербии остановлена навигация по рекам Дунай и Сава.

Deutsche Welle
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В Европе жертвами морозов стали минимум 40 человек

В Европе жертвами морозов стали минимум 40 человек
Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек. Большая часть погибших — жители Польши. В одну лишь ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря, в стране замерзли 10 человек, сообщил 9 января польский кризисный центр RCB. Таким образом, общее количество замерших в Польше составило 30 человек.

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