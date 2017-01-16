В Европе "урезают" право на оружие

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rus.DELFI.lv
понедельник, 16 января 2017 г. 07:47
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Битва мнений: устранить угрозу или лишить возможности дать отпор?
После долгих обсуждений и внесения поправок Еврокомиссия предоставила финальный вариант "Предложения о повышении безопасности граждан" — пересмотренных правил владения огнестрельным оружием в странах ЕС. Обновить законодательство было решено после ряда терактов в странах Европы, в ходе которых преступники использовали нелегально приобретенные пистолеты и даже (как в случае с расстрелом редакции Charlie Hebdo) штурмовые винтовки и гранатометы.
© Shutterstock nuotr.

"Если огнестрельное оружие используют для совершения злодеяний, в интересах организованной преступности и террористических организаций, оно может принести огромный вред обществу. И в прошлом мы уже неоднократно становились свидетелями таких случаев", — говорилось в анонсе новой директивы (Firearms: Agreement on Commission proposal to increase citizens' security).

Логика Брюссельских чиновников следующая: из-за открытых границ между странами-участницами и достаточно либеральных правил на приобретение и хранение оружия в Евросоюзе возникла угроза масштабного "черного рынка" оружия, на котором злоумышленник без проблем может купить себе "ствол" и использовать его против мирных граждан. К тому же не исключена вероятность появления "второго Брейвика" (расправу он учинил при помощи легально имевшегося оружия), а также возможность того, что кто-то сделает орудие убийства из, например, газового пистолета.

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Битва мнений: устранить угрозу или лишить возможности дать отпор?
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