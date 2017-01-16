В Европе "урезают" право на оружие

"Если огнестрельное оружие используют для совершения злодеяний, в интересах организованной преступности и террористических организаций, оно может принести огромный вред обществу. И в прошлом мы уже неоднократно становились свидетелями таких случаев", — говорилось в анонсе новой директивы (Firearms: Agreement on Commission proposal to increase citizens' security).

Логика Брюссельских чиновников следующая: из-за открытых границ между странами-участницами и достаточно либеральных правил на приобретение и хранение оружия в Евросоюзе возникла угроза масштабного "черного рынка" оружия, на котором злоумышленник без проблем может купить себе "ствол" и использовать его против мирных граждан. К тому же не исключена вероятность появления "второго Брейвика" (расправу он учинил при помощи легально имевшегося оружия), а также возможность того, что кто-то сделает орудие убийства из, например, газового пистолета.