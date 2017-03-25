В Европе прошли демонстрации в поддержку единства Евросоюза

Десятки тысяч демонстрантов в разных городах Европы вышли на акции в поддержку единства Европейского Союза. Жители Лондона и Эдинбурга протестовали против выхода Великобритании из состава ЕС.

Десятки тысяч жителей европейских городов в субботу, 24 марта, приняли участие в демонстрациях в поддержку единого Евросоюза. Акции по случаю 60-летия подписания Римских договоров, послуживших основой для образования ЕС, прошли в Италии, Германии, Польше, Великобритании и других европейских странах.

В Берлине разрушили символическую стену

В Берлине на "Марш для Европы" собрались около четырех тысяч человек. Участники организованной различными проевропейскими объединениями и профсоюзами акции выступали за объединенную и свободную Европу и против "возвращения к национализму, разобщенности и конфронтации". Демонстранты прошли по центру Берлина, где состоялся митинг и была разрушена символическая стена из картонных ящиков.

Рим: Евросоюзу нужна перезагрузка

Перед началом акции в столице Италии центр города и территорию вокруг Капитолия патрулировали пять тысяч полицейских. У некоторых демонстрантов, выступающих против Европейского Союза, были изъяты газовые маски, ножи, металлические прутья и колючая проволока.

Власти города опасались, что мирная акция в поддержку ЕС может перерасти в столкновения с полицией, если в число демонстрантов проникнут агрессивно настроенные антиглобалисты и члены движения Eurostop, которые считают Евросоюз "инструментом рынков, разрушающим будущее молодежи".

Участники проевропейской демонстрации требовали "перезапуска" ЕС. "Европа должна поменяться. Мы хотим дать понять, что Евросоюзу необходимы фундаментальные изменения", - заявила одна из участниц акции. "Наше мнение будет значить гораздо больше в международном масштабе, только если мы объединимся. По отдельности у каждого государства гораздо меньше силы. Нам нужны Соединенные Штаты Европы", - считает еще один демонстрант.

В Лондоне протестуют против Brexit

Многотысячная акция протеста против выхода из состава Евросоюза под лозунгом "Объединяйтесь ради Европы" состоялась в Лондоне. По разным данным, в мероприятии приняли участие около 25 тысяч человек. Демонстранты прошли через Гайд-парк и Трафальгарскую площадь к зданию парламента Великобритании. Участники акции держали в руках флаги Евросоюза и плакаты с требованиями прекратить процедуру выхода из ЕС. Еще одна демонстрация против Brexit прошла в Эдинбурге. Ожидается, что 29 марта правительство Великобритании подаст официальное заявление об отказе членства в Евросоюзе.

Акции в поддержку Европейского Союза прошли также в Дюссельдорфе, Бухаресте и Варшаве. Мероприятие в столице Польши состоялось под лозунгом "Я люблю тебя, Европа!".