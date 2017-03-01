В Европарламенте поддержали снятие с Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

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NEWSru.com
среда, 1 марта 2017 г. 08:27
Комитет по правовым вопросам Европарламента (ЕП) большинством голосов проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом сообщает агентство Reuters.
© Sipa / Scanpix

За принятие решения проголосовали 18 депутатов, против - трое. Теперь решение комитета должно быть утверждено Европарламентом в целом. Голосование на пленарной сессии ЕП в Страсбурге может состояться уже на этой неделе.

Представление о снятии иммунитета подал в ЕП прокурор французского города Нантер. Вопрос был поставлен из-за размещения Ле Пен в Twitter снимков актов насилия, совершенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ).

Напомним, в отношении членов партии Ле Пен в настоящее время ведется расследование о нецелевом использовании фондов Евросоюза. 20 февраля полиция провела обыск в штаб-квартире "Национального фронта".

Через два дня следователи антикоррупционного отдела Центрального управления судебной полиции в парижском пригороде Нантер допросили двух членов команды Ле Пен - главу кабинета партии Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье - по делу об их фиктивном найме в качестве помощников европарламентария и нецелевом использовании средств Европарламента. В тот же день Лежье был взят под стражу.

В Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) считают, что Ле Пен фиктивно наняла на работу двух помощников - Гризе и Лежье, которые не появлялись в Европарламенте, но получали деньги. От лидера "Нацфронта" потребовали вернуть в казну около 340 тысяч евро.

Марин Ле Пен, которая неоднократно демонстрировала симпатии к России и Владимиру Путину, считается фаворитом первого тура президентских выборов. Выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Выборы в Национальное собрание (парламент) страны пройдут с 11 по 18 июня, а в сенат - 24 сентября.

NEWSru.com
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