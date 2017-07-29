В Эстонию прибывает Майк Пенс: скрытые причины турне по Восточной Европе

В последнее время президент США Дональд Трамп смягчил тональность своих речей, адресованных Европе. И, выступая в Польше в начале июля, наконец-то подтвердил приверженность принципу коллективной обороны НАТО и пятой статье Вашингтонского договора. В Европе этого ждали.

Но лишь одно выступление, к тому же президента, склонного к импульсивным поступкам и колебаниям, едва ли полностью убедит союзников США в странах Балтии или где-либо еще в том, что Белый дом действительно полностью предан европейским партнерам. Именно поэтому вице-президент Майк Пенс и отправляется в европейское турне — с 30 июня по 2 августа он посетит Таллин, Тбилиси и Подгорицу.

Успокоительная миссия

Ранее Майк Пенс уже ездил успокаивать европейцев на Мюнхенскую конференцию по безопасности, вскоре после инаугурации Трампа. "Логично, что именно Пенса отправили в Европу. Я думаю, это правильный шаг, возможно, продавленный Госдепартаментом", - заявил DW профессор Стэнфордского университета Норман Неймарк.

"Цель поездки вице-президента - подтвердить приверженность евроатлантической безопасности, союзу НАТО и принципу коллективной обороны. Ведь как кандидат, а теперь как президент, Трамп заставил понервничать некоторые страны Центральной и Восточной Европы", - объяснила в интервью DW эксперт по евразийской безопасности из университета Канзаса Мария Омеличева. Благодаря своему политическому бэкграунду и сдержанному стилю Пенс хорошо подходит для такой успокоительной миссии в Европе, подтвердил Неймарк.

Помнить об интересах союзников

"Как консервативный республиканец он также попытается заверить тех взволнованных союзников, которые действительно надеются на защиту США, в том, что непрекращающийся в Вашингтоне шум по поводу заигрывания с русскими не означает, что Соединенные Штаты пожертвуют интересами союзников ради сделки с Москвой", - указал Неймарк.

Большая сделка с Кремлем, о которой Трамп упоминал во время избирательной кампании, все больше под вопросом, учитывая выбор стран для восточноевропейского турне Пенса. Так, первым делом вице-президент отправится в столицу Эстонии. Там у него запланированы встречи сразу со всеми лидерами стран Балтии, у которых страх перед Россией, пожалуй, самый сильный.

Военные игры Москвы

"Успокоительная" поездка Пенса будет как нельзя кстати для государств Балтии, учитывая масштабные военные учения "Запад-2017", которые в сентябре Москва и Минск проведут в том числе и на территории Беларуси. Военные игры России с участием десятков тысяч солдат вызывают беспокойство у официальных лиц в США, НАТО и странах Балтии.

В прошлом месяце генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг потребовал от Москвы больше информации о запланированных учениях, а также сообщил, что силы НАТО в Восточной Европе теперь находятся в режиме боевой готовности. Мария Омеличева ожидает, что в своей речи в Таллине Майк Пенс подтвердит приверженность безопасности в балтийском регионе.

Сокращение военной помощи

Далее Пенс отправится в Грузию, которая не является членом НАТО. В Тбилиси вице-президент встретится с лидерами страны и посетит американских и грузинских солдат, участвующих в многонациональных учениях в этой стране.

Для Тбилиси визит Пенса - важное событие, уверена Омеличева: "Ранее грузины были очень обеспокоены вероятным сокращением военной помощи со стороны США, которое обсуждалась Белым домом весной". У вице-президента есть и дополнительные причины посетить Грузию, считает Омеличева: "Правительство США может полагать, что оно сделало ошибку, потому что не отреагировало более решительно во время русско-грузинской войны в 2008 году".

Наладить отношения с Черногорией

Визит Пенса в Черногорию, страну, которая только что вступила в НАТО, но при этом поддерживала традиционно хорошие отношения с Россией, может быть призван укрепить разворот Подгорицы на Запад, считает профессор Норман Неймарк.

Но и в этом случае не исключено скрытое объяснение, почему крошечная Черногория вошла в маршрут турне американского вице-президента. "Я задаюсь вопросом, а не связано ли это с тем, как президент Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории перед фотосессией во время последнего саммита НАТО?", - добавил Неймарк.