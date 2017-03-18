В Эстонию прибыли войска НАТО

В Эстонию прибыли 120 британских солдат и офицеров - это первое подразделение объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше, чтобы сдержать возможную российскую агрессию.

В апреле в Эстонию прибудет основная часть британского контингента, и его численность увеличится примерно до 800 военнослужащих.

Комментируя размещение, министр обороны Британии сэр Майкл Фэллон подчеркнул, что в качестве основной угрозы, на сдерживание которой направлена операция, рассматривается Россия.

"Перед угрозой становящейся все более настойчивой России, НАТО останется верным своим обязательствам по коллективной обороне. Британские силы будут играть в Эстонии ведущую роль, а также оказывать поддержку нашим союзникам из США, которые разместятся в Польше", - сказал Фэллон.

Помимо британских военных, в Эстонии будут дислоцированы подразделения армий Франции и, со следующего года, Дании. Кроме того, 150 британцев будут на ротационной основе присутствовать в Польше, неся службу совместно с другими частями международного контингента.

Также на этой неделе в Эстонию отправились моторизованные подразделения БМП Warrior, танки Challenger 2 и самоходные гаубицы AS90. Техника прибудет на следующей неделе.