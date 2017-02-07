В Эстонию прибыла тяжелая техника нового подразделения из США

Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу.

В Эстонию доставлены более 50 единиц тяжелой военной техники, в том числе, четыре танка Abrams M1A2 и 15 боевых машин пехоты Bradley. Техникой будет пользоваться личный состав дислоцированной роты "С" Первого батальона 68-го броневого полка 4 пехотной дивизии США..

Первые учения с участием личного состава роты состоятся в конце февраля, когда подразделение Вооруженных сил США примет участие в маневрах разведывательного батальона Сил обороны Эстонии "Зимний лагерь".

Расквартированный сейчас в Тапа личный состав роты 173 воздушно-десантной бригады из США в конце недели отправится на свою постоянную базу в Италии. 69 -й броневой полк входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.