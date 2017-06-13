В Эстонии судят бывшего лидера "прорусской" партии Сависаара

Сависаара обвиняют во взяточничестве на посту мэра столицы.

Еще недавно Эдгара Сависаара можно было назвать одним из самых влиятельных людей Эстонии. Он был первым премьер-министром после восстановления независимости, вице-спикером парламента, несколько раз становился мэром Таллина и бил рекорды популярности среди избирателей.

Однако за последние два года Сависаар потерял не только все должности, но и здоровье. Состояние политика резко ухудшилось после посещения Таиланда в 2015 году: в результате инфекционного заболевания он потерял ногу.

Одновременно вокруг имени Сависаара разразился коррупционный скандал: должностные лица мэрии и городского совета Таллина, включая самого Сависаара, а также ряд предпринимателей оказались в числе подозреваемых в коррупции.

Вместе с Сависааром по нынешнему уголовному делу проходят в качестве обвиняемых глава городского совета Калев Калло, два бывших политика и четыре предпринимателя, в том числе известный на Украине Хиллар Тедер.

Ранее Сависаар решением суда был отстранен от должности мэра, а затем лишился поста председателя Центристской партии.

Несколько диагнозов

Обвинения Сависаару были предъявлены осенью 2016 года. В ходе предварительного заседания адвокат отстраненного мэра ходайствовал о закрытии дела в отношении его клиента в связи с плохим состоянием здоровья своего подзащитного. Суд назначил медицинскую экспертизу.

Обследование выявило целый ряд болезней, о которых Сависаар сообщил в "Фейсбуке": атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, высокое давление, диабет, ампутированная нижняя конечность.

Несмотря на этот букет, суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

Первое заседание по его делу в Харьюском уездном суде в Таллинне было формальным и продлилось всего 42 минуты, но, как сказала Русской службе Би-би-си пресс-секретарь суда Аннели Вилу, ожидается, что решение суд вынесет не раньше, чем через год.

За что в Эстонии любят и ненавидят Сависаара и его партию

- Эдгар Сависаар был одним из лидеров Народного фронта и борьбы за независимость от Советского Союза в конце 1980-х - начале 1990-х. Народная Центристская партия во главе с Сависааром, который тогда был главой правительства, была основана сразу после обретения Эстонией независимости, осенью 1991 года.

- Все последующие годы политические и идейные противники критиковали Эдгара Сависаара за авторитарные, а партию в целом - за левопопулистские (по эстонским меркам) наклонности.

- Сторонники партии, напротив, поддерживают ее за более социально-ориентированную программу, нежели у других ведущих партий Эстонии, которые традиционно вели праволиберальную политику.

- Центристская партия во главе с Сависааром привлекла в свои ряды многих русских политиков, в том числе пророссийски настроенных, и стабильно собирает большую часть голосов русскоязычных избирателей. Благодаря этому партия регулярно набирала относительное большинство на парламентских выборах и бессменно правит Таллинном, где русскоязычное население составляет немногим меньше половины.

- Центристы регулярно критиковали законы о гражданстве, о языке, а также некоторые аспекты "прозападной" внешней политики.

- В конце 2016 года, уже после того, как стало известно об уголовном деле о взятках, Сависаар ушел с поста главы партии (вначале выдвинул свою кандидатуру на переизбрание, а потом отказался переизбираться). Партию возглавил Юри Ратас. Вскоре после этого - с марта - Центристская партия стала правящей, не в последнюю очередь потому, что теперь другие партии сочли возможным иметь с ней дело и войти с ней в коалицию в качестве младших партнеров.

- Большинство эстонских политиков не устраивала "прорусская" риторика центристов, которая, однако, всегда нравилась большой части русскоязычных избирателей.

- Критики центристов говорят, что, будучи в правительстве во второй половине девяностых, в 2002-2003 и 2005-2007 годах, они по сути ничего не делали для изменения ни внутренней, ни внешней политики по "русскому вопросу".

- Центристскую партию до сих пор попрекают тем, что она в 2004 году заключила договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Политики-центристы за прошедшие годы не раз дистанцировались от этого договора, высказывали сомнения в его целесообразности, заверяли, что он всё равно не действует - но до сих пор не расторгли его.

- В 2010 году Полиция безопасности Эстонии (КаПо) объявила, рассекретив свои оперативные данные, что в первой половине того года Эдгар Сависаар и другие члены руководства Центристской партии тайно договаривались о финансировании их предвыборной кампании в размере полутора миллионов евро с тогдашним главой РЖД и близким соратником Владимира Путина Владимиром Якуниным. КаПо утверждает, что предотвратила эту сделку, проведя предупредительную беседу с Сависааром и ещё одним причастным к делу деятелем Центристской партии.