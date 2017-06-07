В Эстонии построят закрытую дорогу для военной техники НАТО

В Эстонии между военным городком в южной части Тапа и центральным полигоном Сил обороны будет проложена специальная дорога для передвижения военной техники НАТО, пишет Eesti Ekspress.

Дорога будет асфальтированная с гравийным покрытием на прямых участках и не будет предназначена для общественного пользования. Сейчас тяжелая военная техника на пути к полигону, чтобы избежать движения по центру города, делает большой круг.

Строительство дороги начнется в следующем году и будет завершено в 2019-м. Работы будут стоить более 3 млн евро. Расходы возьмут на себя НАТО и Эстония.

Данная дорога является частью дорожной сети между полигоном и Тапа, общая стоимость которой превышает 40 млн евро.