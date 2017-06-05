В Эстонии начинаются крупные учения НАТО Saber Strike

"К участию в учениях привлечено значительное количество военно-воздушной техники США, и это предоставит хорошую возможность штабу бригады поупражняться в координации своих действий с штурмовой авиацией", - рассказал BNS начальник первой пехотной бригады эстонской армии, полковник Вейко-Велло Пальм.

По его словам, учения "Saber Strike" в первую очередь помогут продолжить интеграцию размещенной в Эстонии тактической группы НАТО в состав бригады, чему будут способствовать тренировки в различных ситуациях, имитирующих реальные боевые действия.

В ежегодно проводящихся на территории Балтийских стран и Польши учениях сухопутных сил США в Европе впервые примут участие все находящиеся в регионе тактические группы НАТО. В Эстонии в учениях "Saber Strike" примут участие разведывательный батальон Сил обороны, а также военнослужащие Великобритании, США, Франции и Финляндии.

В течение двух недель, пока будут продолжаться учения, подразделения в первой фазе будут отрабатывать выполнение различных заданий в составе роты, при этом огневую поддержку им окажут штурмовые вертолеты ВВС США.

Во второй фазе учений подразделения будут поделены таким образом, что одна часть будет выполнять задания по обороне и сдерживанию противника, другая - отрабатывать тактику нападения.

В дополнение к разведывательному батальону и военнослужащим из состава тактических групп НАТО из Великобритании и Франции в учениях "Saber Strike" примут участие также инженерный взвод Сил обороны Финляндии и штурмовые вертолеты ВВС США AH-64 или "Apache", а также UH-64 или "Black Hawk" и наводчики огня для авиации.

На учениях "Saber Strike", проходящих в это же время в Латвии, идет отработка приема сил союзников и их предварительного размещения. На границе Литвы и Польши проводятся учения по нанесению воздушных ударов и форсированию рек.

Ведущим государством в проведении маневров в этом году является Латвия, где размещен и главный штаб учений. Два десятка подразделений союзников и партнеров НАТО распределяются на время учений по трем Балтийским странам и Польше. В Эстонии центром учения сосредоточатся на центральном полигоне Сил обороны, в Тапа, а также на авиабазе Эмари под Таллином.