В ЕС сожалеют о Brexit, но готовы к действиям

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Deutsche Welle
четверг, 30 марта 2017 г. 09:31
Процесс выхода Великобритании из ЕС займет два года. За это время в ходе переговоров надо решить много важных вопросов.
Angela Merkel, Theresa May
© AFP/Scanpix

Официальный выход Великобритании из Евросоюза, объявленный премьер-министром страны Терезой Мэй в среду, 29 марта, вызвал сожаление у европейских политиков. Мы теряем сильного и важного участника Евросоюза, указала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о печальном дне. В совместном заявлении оставшихся 27 членов Евросоюза говорится: "Мы сожалеем, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз, но мы готовы к процессу, которому мы будем следовать".

В то же время президент Франции Франсуа Олланд, выступая в столице Индонезии Джакарте, высказался за то, чтобы привлекательность Европы распространялась в мире. А премьер Италии Паоло Джентилони даже высказал надежду на позитивный эффект от британского ухода: "Италия работает над тем, чтобы шок от Brexit стал удобным случаем для европейского пробуждения".

Глава МИД Австрии Себастьян Курц видит в Brexit не только вызов, но и шанс для смены курса. По его словам, выход Великобритании из ЕС следует рассматривать как повод для открытой дискуссии о необходимости реформ и Евросоюзе.

С передачей в Евросоюз официального заявления о Brexit начинается двухгодичный процесс переговоров, в ходе которого необходимо решить все проблемы, связанные с решением Лондона. Среди них - будущее 3,2 миллиона жителей Евросоюза, живущих в Великобритании и миллиона британцев, постоянно проживающих в ЕС. Другой вопрос - урегулирование финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем, которые оцениваются в Евросоюзе почти в 60 миллиардов евро. Кроме того необходимо определить границы между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании.

"Нашей целью являются как можно меньшие расходы для граждан ЕС, предпринимателей и стран-участниц", - сформулировал задачи переговоров глава Евросовета Дональд Туск. В свою очередь, Тереза Мэй намерена добиться условий, отвечающих интересам Лондона.

"Прыжком в неизвестность" назвала Brexit глава шотландского правительства Никола Стерджен. В условиях выхода Великобритании из ЕС парламент Шотландии выступил за проведение нового референдума об отделении от Лондона.

Deutsche Welle
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