В ЕС растет число смертей от передозировки наркотиками

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Deutsche Welle
вторник, 6 июня 2017 г. 18:55
Количество смертей от передозировки наркотиками в Евросоюзе растет уже третий год подряд. Об этом сообщил Европейский мониторинговый центр по наркотикам и зависимости в Лиссабоне во вторник, 6 июня, по результатам всеобъемлющего исследования.
© Vida Press

Всего за 2015 год от передозировки наркотиков умер 8441 человек, что на 6 процентов больше, чем годом ранее. Почти половина случаев приходится на Германию и Великобританию. 80 процентов летальных исходов связаны с передозировкой героина или опиатов.

Эксперты связывают это с увеличением чистого действующего вещества в составе препаратов после начала падения цен на героин и опиаты. 78 процентов погибших от передозировки - мужчины.

Согласно исследованию, 93 миллиона граждан стран ЕС хотя бы раз в жизни пробовали запрещенные наркопрепараты. Это более четверти населения Евросоюза в возрасте от 15 до 64 лет.

"Последствия проблем с наркотиками остаются существенным вызовом для европейского общества", - заявил еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза Димитрис Аврамопулос, представляя отчет антинаркотического ведомства.

Растущая угроза - синтетические опиаты

Как в ЕС, так и в США, растущую угрозу для здоровья представляют сильнодействующие синтетические опиаты, имитирующие эффект героина и морфия, которые с недавних пор также доступны в форме жидкостей и спреев. С 2009 по 2016 годы было выявлено 25 новых разновидностей синтетических опиатов, в основном - фентанилов, доля которых на рынке растет.

При этом эксперты подчеркивают, что для производства нескольких тысяч "уличных доз" достаточно минимальных объемов этих препаратов, их легко перевозить и прятать, что становится растущей проблемой для властей и преимуществом для организованной преступности.

Кокаин стал доступнее

Наиболее часто используемые в Европе наркотики - это кокаин, экстази и амфетамины. На западе и юге Европы чаще употребляется кокаин, а на севере и востоке - амфетамины.

При этом анализ сточных вод показывает рост уровня доступности кокаина в ЕС. Порядка 2,3 млн взрослых в 2016 году употребляли этот наркотик.

Чаще всего - в 70 процентах случаев у жителей ЕС изымают каннабис. Его пробовали почти 88 миллионов взрослых в Евросоюзе, 1 процент взрослых жителей ЕС употребляет каннабис ежедневно или более 20 дней в месяц.

Deutsche Welle
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