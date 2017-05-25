В ЕС назвали первую встречу с президентом Трампом "очень хорошей"

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Deutsche Welle
четверг, 25 мая 2017 г. 14:10
Президент США Дональд Трамп начал свой визит в Брюссель со встречи с руководством Европейского Союза. Во второй половине дня его ждут в штаб-квартире НАТО.
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп, прибывший в четверг, 25 мая, с первым рабочим визитом в Брюссель, встретился с руководством Европейского Союза. В обсуждении актуальных тем, длившемся около часа, со стороны ЕС участвовали председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европарламента Антонио Таяни.

Американского президента сопровождали госсекретарь и министр обороны США, передает корреспондент DW.

По окончании беседы глава парламента ЕС Таяни заявил журналистам, что считает встречу с президентом Трампом "очень хорошей". По его словам, стороны успели обсудить и пришли к общим позициям по борьбе с терроризмом и террористической группировке "Исламское государство".

У Евросоюза и Соединенных Штатов общие позиции по Северной Корее. Найдены точки соприкосновения по общей экономической и торговой политике, в частности, в области торговли сырьем.

Таяни также отметил, что темы России и Украины с американским президентом не обсуждались. Состоялся обмен мнениями по проблемам Ближнего Востока, сказал он. В общей дискуссии, помимо самого президента Трампа, участвовали также госсекретарь и министр обороны США.

В отличие от представителей ЕС, никто из американских официальных лиц к журналистам не вышел, передает корреспондент DW. Президент США и сопровождающие его члены делегации сразу же после встречи с руководством Евросоюза расселись по машинам и уехали. Во второй половине дня в Брюсселе открывается саммит стран-членов НАТО, главное событие, ради которого Дональд Трамп прибыл в Брюссель.

Deutsche Welle
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