В ЕС надеются вовремя начать переговоры по Brexit

Deutsche Welle
пятница, 9 июня 2017 г. 15:55
Министр иностранных дело ФРГ Зигмар Габриэль назвал результат парламентских выборов в Великобритании сигналом к прекращению жесткой конфронтации Лондона с Евросоюзом.
Londonas
© AFP / Scanpix

"Посыл выборов очевиден: ведите честные переговоры с ЕС и поразмыслите еще раз о том, насколько хорошо для Великобритании выходить из состава ЕС таким образом", - заявил глава германского МИД в пятницу, 9 июня. Одновременно он выразил надежду на быстрое формирование британского правительства и скорейшее проведение переговоров по Brexit.

В ведомстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказались комментировать исход парламентских выборов в Великобритании до формирования нового правительства. По словам представителя правительства Германии Ульрике Деммер, правительство ФРГ с пристальным вниманием наблюдало за выборами, однако "руководствуясь вежливостью и уважением", оно не будет делать никаких комментариев, пока процесс создания нового правительства не завершен.

Кандидат на должность канцлера от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц в телефонном разговоре с лидером Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбином поздравил его с успехом на выборах и договорился о встрече в ближайшее время. На своей странице в Facebook он написал, что консерваторы с треском провалились на выборах. "Я надеюсь, это положит конец жесткому антиевропейскому курсу, которого придерживалась Тереза Мэй на посту премьер-министра", - написал Шульц.

Брюссель надеется найти компромисс с Лондоном

Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер опасается негативного воздействия, которое неоднозначный результат выборов в Великобритании может оказать на переговоры между Брюсселем и Лондоном по выходу Великобритании из состава ЕС.

"Удастся ли начать новую страницу переговоров по Brexit, покажут ближайшие часы, а может быть, дни, - заявил Эттингер 9 июня в интервью радиостанции Deutschlandfunk. - Поскольку без нового правительства переговоры невозможны". Руководство Евросоюза рассчитывает начать обсуждение с Лондоном условий выхода Великобритании из ЕС 19 июня.

Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье надеется, что Евросоюз и Великобритания смогут достичь компромисса на переговорах несмотря на неблагоприятный для британских консерваторов исход выборов. Переговоры должны начаться, как только Соединенное королевство будет к этому готово, установленные сроки и позиция Брюсселя уже известны, отметил Барнье. Он также выразил надежду, что переговоры начнутся, самое позднее, через две недели.

Тем не менее, их точная дата еще не определена, поскольку для этого необходимо, чтобы в Великобритании было сформировано новое правительство. Переговоры должны завершиться к 31 марта 2019 года, в противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода. Последствия этого для экономики и граждан ЕС и Великобритании будут непредсказуемы.

Deutsche Welle
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