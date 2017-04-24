В ЕС набирает популярность новое общественное движение "Пульс Европы"

Среди городской интеллигенции в Германии с некоторых пор стало признаком хорошего тона по воскресеньям в 14 часов выходить на проевропейские демонстрации. Размахивать синими флажками со звездами, выстраиваться в живую цепь под звуки гимна Европейского Союза или даже спонтанно объясняться в любви к ЕС в открытый микрофон на центральных городских площадях. Подобные акции под названием "Пульс Европы" уже стали ритуалом во многих городах страны.

До 100 европейских городов

Гражданская инициатива "Пульс Европы", несомненно, привлекает многих из тех, кто приветствует единство стран Евросоюза и не хочет, чтобы формат гражданского протеста ассоциировался исключительно с правыми популистами из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) или антиисламского движения Pegida. С начала 2017 года тысячи людей в 70 городах Германии, а также в Брюсселе, Париже, Амстердаме и еще примерно в 20 европейских городах выходят на уличные акции в поддержку Евросоюза.

Все началось с идеи одной супружеской пары юристов из Франкфурта-на-Майне, ошеломленных результатами референдума о выходе Великобритании из ЕС и приходом к власти в США Дональда Трампа. "То, что казалось невозможным, вдруг стало реальностью", — говорят основатели "Пульса Европы". Однако чем больше людей выходят на улицы вместе с ними, тем отчетливее становится вопрос: а чего они, собственно, добиваются? На что конкретно хочет повлиять "Пульс Европы"?

Критики не видят конкретных целей

Этим вопросом задалась и австрийский политолог Ульрике Геро. Преподаватель курса европейской политики и исследователь демократических процессов из Дунайского университета Кремса в федеральной земле Нижняя Австрия полагает, что по своей сути "Пульс Европы" — это положительный сигнал. В то же время, подчеркнула Геро в интервью DW, основные положения инициативы слишком расплывчаты, им недостает конкретики.

Так, среди пунктов программы движения, изложенной на его сайте, можно увидеть следующие: "ЕС не должен развалиться", "Мы несем ответственность", "Нам нужны реформы", "Европейские свободы неприкосновенны" — и другие общие фразы, с которыми согласны многие европейцы.

Проблема же заключается в том, считает политолог, что недостаточно всего лишь защищать такие европейские ценности, как демократия и свобода. Принятие Евросоюза таким, какой он есть сейчас, — это своего рода "дедушкина оговорка", то есть гарантия неухудшения условий для привилегированной категории граждан, объясняет Ульрике Геро. "Но ведь если бы в ЕС все работало как надо, то не нужно было бы и выходить на уличные акции", — указывает австрийский политолог.

Следующее "суфле" после Occupy

Конкретных целей у этой инициативы не видит и исследователь протестных движений Вольфганг Краусхар из Гамбургского института социальных исследований. "Пульс Европы" рискует стать "суфле", которое в определенный момент просто опадет", — полагает Краусхар. По его словам, движение поднялось на волне всеобщего поощрения, однако инициатива едва ли в состоянии по-настоящему интегрироваться в политический процесс. В конечном итоге ее ждет судьба антиглобалистского движения Occupy, которое заглохло.

Делать ставку на неиссякаемый энтузиазм участников уличных акций — нереалистично, предупреждает Краусхар. Вероятно, в данный момент борьба за пост президента Франции главы крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен и перспектива вхождения в бундестаг АдГ являются достаточной мотивацией для проевропейски настроенных граждан. А что будет потом?

Эмоциональный подъем вопреки недочетам

"Наша программа сознательно была сформулирована достаточно широко, — пояснила в интервью информационной телепрограмме Tagesschau Штефани Хартунг из команды основателей "Пульса Европы". — Мы вдохновляем людей в принципе задуматься о Европе. Это не расплывчато, а важно и нужно".

Политолог из Бонна Людгер Кюнхардт, возглавляющий Центр исследований евроинтеграции, не видит никаких пробелов в содержании программы и считает "Пульс Европы" правильной инициативой. "Людям в Европе уже давно пора было выступить против нынешних упаднических настроений. Такие выступления приводят к тому, что европейская идея начинает вызывать у людей эмоции", — полагает он. По мнению ученого, инициативе "Пульс Европы" удалось достичь этого эмоционального подъема.

Действительно, похоже, что участники воскресных акций восхищаются Евросоюзом, который долгие годы многие исключительно высмеивали, называя бюрократическим монстром. Простая формула "будь за ЕС" каждое воскресенье выводит все больше людей на центральные площади в растущем числе городов.

Нужен новый демократический фундамент

Является ли "Пульс Европы" всего лишь временным порывом, или же он разовьется в полноценное социальное движение, эксперты предсказать не решаются. Ульрике Геро полагает, что без конкретной политической повестки дня инициатива скоро сойдет на нет. Политолог предлагает активистам выдвинуть требование о "равных правах для всех граждан ЕС".

Эта идея заключается в общем принципе равенства, который действовал бы в сфере налогообложения, избирательного права и социальных привилегий по всему Евросоюзу. ЕС нужен новый демократический фундамент, подчеркивает австрийский эксперт.

Если это сработает, то "Пульс Европы" мог бы дать со стороны общества толчок необходимым Евросоюзу реформам. "Ведь раньше политики то и дело дрейфили, когда дело доходило до обсуждения связанных с ЕС тем, — напоминает Геро. — По крайней мере теперь им приходится с этим разбираться".