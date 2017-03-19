В Ереване протестующие перекрыли проезжую часть

Шествие в память активиста Артура Саркисяна собрало в центре столицы Армении около двухсот человек. Участники акции объявили бессрочный пикет. Произошли стычки с полицией.

В Ереване проходит акция в память скончавшегося активиста Артура Саркисяна. Около двухсот участников акции перекрыли в субботу, 18 марта, проезжую часть в центре столицы Армении и объявили бессрочный пикет, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что произошли локальные стычки демонстрантов с полицейскими, полиция пытается убрать пикетчиков с проезжей части.

Ранее участники шествия подошли к зданию правительства Армении, требуя наказать виновных в смерти активиста, привлечь к судебно-медицинской экспертизе международных экспертов и похоронить Саркисяна в воинском пантеоне "Ераблур" как героя карабахской войны. Представитель исполнительной власти пообещал, что ответ правительства будет передан сторонникам Саркисяна 19 марта, передает армянское издание NovostiNK.ru.

Артур Саркисян скончался 16 марта после 25-дневной голодовки, находясь под повторным арестом. 3 марта он был переведен из больницы для осужденных в медцентр. В первый раз Саркисян находился под арестом с июля по декабрь 2016 года и был вновь арестован в феврале 2017 года.

17 июля 2016 года члены вооруженной группировки "Сасна црер" ("Неистовые из Сасуна") протаранили ворота территории патрульно-постового полка полиции грузовым автомобилем, после чего забаррикадировались там с требованием освободить армянского оппозиционера Жирайра Сефиляна. Позже Артур Саркисян доставил им продукты питания, прорвав полицейский кордон на личном автомобиле. Он был арестован вместе с участниками группировки, которые сложили оружие 31 июля. По предварительным данным, смерть активиста произошла в результате истощения организма.