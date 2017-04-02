В Эквадоре в условиях сухого закона президентом могут выбрать Ленина

NEWSru.com
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 17:14
В Эквадоре в воскресенье проходит второй тур выборов президента: за главный пост страны борются представитель правящего левого блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено и лидер правоцентристского "Движения КРЕО", экс-банкир Гильермо Лассо. В первом туре лидировал Морено. На время волеизъявления в стране действует сухой закон, отмечает ТАСС.
Leninas Moreno
© Reuters / Scanpix

Одним из важных международных последствий выбора может стать судьба Джулиана Ассанжа, основателя Wikileaks, который с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь выдачи в США. Последовательный критик политики Соединенных Штатов, нынешний президент страны Рафаэль Корреа обещал, что Ассанжу и дальше будет предоставлено убежище. Морено разделяет эту позицию. Лассо допускал пересмотр этого решения.

Избирательные участки закроются в 01:00 по Москве в понедельник. Глава Национального избирательного совета (НИС) Эквадора Хуан Пабло Посо пообещал, что процесс подсчета голосов будет максимально честным и прозрачным: "Национальный избирательный совет никогда в жизни не добавит и не изменит ни одного единственного голоса".

Как ожидается, официальные итоги станут известны рано утром в понедельник - к этому времени будет подсчитано около 80% голосов. НИС пообещал ускорить процедуру обработки бюллетеней после критики, прозвучавшей в его адрес по итогам первого тура: тогда сторонники оппозиции обвинили представителей этого органа в стремлении затянуть процесс подсчета с целью фальсификации.

В связи с выборами в южноамериканской стране был введен сухой закон, который действует с полудня минувшей пятницы по полдень понедельника, 3 апреля. Его нарушителям грозит штраф в размере 187,5 доллара. Для обеспечения безопасности во время голосования по всей стране также привлечены около 50 тысяч военных.

По итогам первого тура Ленин Морено набрал более 39%, а Гильермо Лассо - более 28%. При этом после первого тура ожидалось, что голосовавшие за других оппозиционных кандидатов с большей готовностью поддержат Лассо, а не Морено.

NEWSru.com
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