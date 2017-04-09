В Египте теракты против христиан: два взрыва в городе Танта

NEWSru.com
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 11:59
В Египте в городе Танта утром в воскресенье произошли два взрыва: один у коптской христианской церкви, другой - в центре подготовки полицейских.
Sprogimas Egipte
© twitter

Первый взрыв прогремел при входе в церковь Мар-Гиргис. Сегодня египетские христиане, как и в России, отмечают Вербное воскресенье, и на службу в церквях всегда собирается много народа, напоминает ТАСС.

По данным полиции, жертвами взрыва стали минимум 13 человек, более 40 получили ранения, передает ВВС.

Первоначально сообщалось, что взрыв мог произойти внутри здания, позже информацию уточнили: бомба сдетонировала на площади перед церковью.

Деталей по поводу воскресного взрыва в центре подготовки для полицейских на момент написания заметки нет.

ТАСС напоминает, что неделю назад этот тренировочный лагерь МВД уже становился объектом атаки. Тогда в непосредственной близости от него сработало взрывное устройство. Погиб один полицейский, 16 получили ранения.

Танта - город к северу от столицы Египта Каира, административный центр провинции Эль-Гарбийя в центральной части дельты Нила. В нем проживает более 400 тысяч человек.

NEWSru.com
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