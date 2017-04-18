В Египте нашли мумии возрастом 3,5 тысячи лет

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NEWSru.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 19:38
В некрополе Дра-Абул-Нага рядом с египетским Луксором обнаружены шесть мумий в ярко расписанных деревянных гробах, окруженных тысячами погребальных статэуток.
© AFP / Scanpix

Как сообщает местное министерство по древностям, возраст находки оценивается в 3500 лет - таким образом, находки относятся к эпохе Нового царства, которое как форма древнеегипетской государственности датируется археологами 1550-1069 годами до н. э.

Директор Луксорского бюро древностей Мостафа Вазири сказал журналистам, что захоронение в знаменитой Долине Царей из эпохи XVIII династии было известно уже в начале прошлого века, однако все это время археологи не могли найти вход в усыпальницу.

В Египте нашли мумии возрастом 3,5 тысячи лет
© AFP / Scanpix

Министр по древностям Халед Энани заметил, что открытие представляет исключительную важность, поскольку гробницы прекрасно сохранились.

Среди тысячи погребальных фигурок - скульптуры из терракоты, дерева и керамики. Кроме того, рядом с ними найдены сосуды с различным тематическим орнаментом.

По словам ученых, Т-образная структура усыпальницы типична для Нового царства: придел могильного пространства ведет в прямоугольный зал с коридором и внутренней комнатой.

Археологи подчеркивают, что найденные мумии могут быть только началом: во внутренней комнате обнаружены более поздние захоронения, которые относятся уже к периоду XXI династии.

Дальше специалисты намерены определить причины смерти мумифицированных людей, а также их родовую принадлежность и обстоятельства их жизни.

Расположенная под Луксором на юге Египта Долина Царей с 1979 года была признана ЮНЕСКО Всемирным наследием.

NEWSru.com
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