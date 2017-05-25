В Джакарте прогремели два взрыва у автовокзала

bbcrussian.com
четверг, 25 мая 2017 г. 11:45
Три офицера индонезийской полиции погибли в результате двойного взрыва на востоке Джакарты. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения.
© Reuters / Scanpix

Взрывы прогремели у автовокзала в восточной части столицы с разницей в несколько минут.

"Было нападение в Манчестере, в Британии. Рядом с нами, на Филиппинах, "Исламское государство" устроило теракт в городе Марави. Я полагаю, что и сегодняшнее нападение - это часть одной террористической волны по всему миру", - сказал в интервью Би-би-си представитель полиции Индонезии Ирджен Сетьо Васисто.

По его словам, у полиции есть информация о других готовящихся в ближайшее время терактах, но где и когда они произойдут, власти пока не смогли выяснить.

Очевидец событий по имени Эка рассказала, что взрывы были похожи на землетрясение.

"Все мое тело содрогнулось. Это были мощные, очень громкие взрывы", - сказала она.

Исполнительный директор Института международного миротворчества Бапак Тауфик Андри полагает, что взрывы в Джакарте были актом мести в адрес полиции страны.

"Целью нападения были именно полицейские, дежурившие у здания автовокзала. А с индонезийской полицией борятся исламисты", - говорит политолог.

Он также предположил, что нападавшие связаны с экстремистской группировкой "Исламское государство".

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В Джакарте прогремели два взрыва у автовокзала

В Джакарте прогремели два взрыва у автовокзала
Три офицера индонезийской полиции погибли в результате двойного взрыва на востоке Джакарты. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения.
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